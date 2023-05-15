Девять абортов в анамнезе: аномальное маточное кровотечение произошло у хабаровчанки

Женщину с аномальным маточным кровотечением спасли в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи краевой больницы имени Сергеева спасли 25-летнюю женщину. У нее оказалась тяжелая форма редкой патологии - аномальное маточное кровотечение. При исследовании специалисты нашли крупную артериовенозную мальформацию.

- В анамнезе женщины двое родов и девять абортов путем выскабливания. С августа 2022 у нее начались периодические кровотечения, которые к марту 2023 стали непрекращающимися, - рассказали в больнице.

Хабаровчанка лечилась разными способами, но они не помогли. Диагноз смогли поставить только при дополнительных исследованиях.

Артериовенозная мальформация - это сплетение аномальных артериовенозных соустий, при котором нормального капиллярного кровотечения нет. Если говорить проще, то это клубок из артерий и вен. Такое случается достаточно редко - с 1926 года в медицинских архивах описано около 150 случаев.

Размер клубка у пациентки превышал 10 сантиметров, поэтому матку удалять было нельзя. Врачи решили провести эмболизацию маточных артерий - закрыть просвет введенным субстратом. Но этого оказалось недостаточно. Врачи заказали специальные спирали. Операция прошла успешно. Женщину выписали не просто здоровой, медики сохранили для нее возможность иметь детей.

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