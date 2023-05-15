«Невест» малых ракетных кораблей выбрали в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края

«Невест» малых ракетных кораблей «Ржев» и «Удомля» выбрали в Хабаровском крае. Конкурс прошел на Амурском судостроительном заводе. Теперь победительницам предстоит много работы.

- Этот статус означает, что девушка участвует в выводе корабля из цеха - именно она разбивает бутылку шампанского о стальной корпус заказа. По традиции, существующей на флоте, ее имя входит в историю военного корабля. Запись в формуляре, как и зачисление девушки в экипаж - давняя традиция на флоте. Пока корабль находится в строю, экипаж сохраняет с «невестой» добрые дружеские отношения, приглашает ее на все корабельные праздники, одаривает подарками и знаками внимания, - рассказали в минпромторге Хабаровского края.

Участвовать в конкурсе разрешено только сотрудницам завода возрастом 21-35 лет. Девушки должны знать технические характеристики корабля и историю компании.

В финал вышли восемь претенденток, и жюри оценило всех. Но завоевали их внимание лишь две: Ксения Комарова, инженер-технолог по сварке, и Алена Мучник, специалист по кадровому делопроизводству.

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