Аккуратней покупать алкоголь просят жителей ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Еврейской автономной области призвала жителей региона внимательней покупать алкогольную продукцию. Есть высокий риск отравления напитками, купленными в интернете, на рынках и с рук, а также с пометкой Duty free.

- Обращайте внимание на цену - оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены, установленной приказами Минфина России. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеящейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. На нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ», в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Там напомнили, что продавать алкоголь могут только организации, частным лицам это запрещено. Пиво, медовуху и сидр, а также другие слабые напитки можно продавать компаниям и индивидуальным предпринимателям. А покупать спиртное можно только там, где есть на это лицензия. Ее копия обычно находится в «Уголке потребителя» на видном месте. Обязательно просите чек. И помните: продажа алкоголя через интернет - незаконна.

Полиция проверяет эту работу, но рассказать об этом могут и жители области. Для этого нужно позвонить по телефонам УМВД России по ЕАО 8 (42622) 2-03-02, 128 или 02 (с мобильного - 102).

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