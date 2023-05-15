Больше 70 процентов внеплановых проверок бизнеса отклонили в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Генпрокуратура РФ по Дальнему Востоку проанализировала информацию о числе поступивших за 2023 год заявлений о проведении внеплановых проверок бизнеса. В ведомства поступило около 1,5 тысячи заявлений, из них отказано по 1 103, это 76,4 процента.

- Причинами отказа прокуроров в согласовании проверок является отсутствие достаточных оснований на их проведение, в том числе связанных с наличием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - рассказали в Генпрокуратуре РФ по ДФО.

За неполные пять месяцев в ЕАО не согласовали ни одну проверку, все 20 поступивших заявлений отклонены. Самое большое число отказов в Камчатском крае (89,6 процента), Республике Бурятия (85 процентов), Республике Саха (Якутия) (81 процент), Приморском крае (78,6 процента), Хабаровском крае (72,6 процента), Сахалинской области (71,6 процента), Забайкальском крае (68 процентов).

Меньше всего решений об отказе приняли в Приамурье (63,7 процента), Магаданской области (62,5 процента) и Чукотском автономном округе (53 процента).

Большое количество отказов говорит о качественной работе прокуроров. Специалисты помогают таким образом снизить нагрузку на бизнес.

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