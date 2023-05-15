Ребенок получил серьезные ожоги в ДТП с мопедом в Хабаровском крае
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Травмы получил 11-летний ребенок во время аварии с мопедом в поселке Маго Николаевского района. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 мая в 16:30 на технологической дороге в районе перекрестка улиц Студенческая - 50 лет СССР.
За рулем мопеда был подросток 17 лет.
- Несовершеннолетний водитель, управляя мотоциклом Roliz 530, наехал на дерево. В результате у несовершеннолетнего пассажира мопеда соскользнула нога и попала между колесом и глушителем, в результате последний получил ожоги правового бедра 3-4 степени, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
Мать нерадивого водителя привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание, а отца – за передачу мопеда сыну, у которого нет прав.
Инспекторы напоминают, что ездить на мопеде можно с 18 лет после получения прав. Иначе придется заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
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