Ребенок получил серьезные ожоги в ДТП с мопедом в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Травмы получил 11-летний ребенок во время аварии с мопедом в поселке Маго Николаевского района. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 мая в 16:30 на технологической дороге в районе перекрестка улиц Студенческая - 50 лет СССР.

За рулем мопеда был подросток 17 лет.

- Несовершеннолетний водитель, управляя мотоциклом Roliz 530, наехал на дерево. В результате у несовершеннолетнего пассажира мопеда соскользнула нога и попала между колесом и глушителем, в результате последний получил ожоги правового бедра 3-4 степени, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Мать нерадивого водителя привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание, а отца – за передачу мопеда сыну, у которого нет прав.

Инспекторы напоминают, что ездить на мопеде можно с 18 лет после получения прав. Иначе придется заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

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