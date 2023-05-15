Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае ввели режим ЧС. Причиной тому стала сложная обстановка с лесными пожарами, сложившаяся в регионе. Соответствующее постановление подписал Михаил Дегтярев, губернатор.

- По всему региону установилась сухая и жаркая погода. По состоянию на вечер понедельника действует восемь лесных пожаров. Очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

По словам специалистов, практически в каждом из них причиной стал человек. К ликвидации пожаров нужно привлечь как можно больше сил и средств.

Сейчас несколько пожаров тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, задействовано 69 единиц техники. После прошедших выходных в регионе специалисты борются с 10 лесными пожарами.

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