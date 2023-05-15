Дорогу перекрыли до сентября в центре Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 15 мая перекрыли улицу Ким Ю Чена. «Хабаровские тепловые сети» начали здесь ремонт теплотрассы. Он пройдет на участке от дома №79 до улицы Нагишкина.

Перекрывать движение будут до конца лета, но поэтапно. Сначала работы пройдут на участке от Дикопольцева до Московской. Этот отрезок закроют с 15 мая до 30 июня.

Следующий этап – от Московской до Некрасова, участок будут ремонтировать весь июль.

Третий этап запланирован на 1-15 августа. Ремонт пройдет на небольшом участке неподалеку от улицы Некрасова и дома №79. С 16 августа по 15 сентября рабочие переместятся на границы улиц Дикопольцева и Нагишкина.

- Завершение каждого этапа ремонтных работ тепловых сетей будет сопровождаться восстановлением нарушенного благоустройства, - рассказали в АО «ДГК».

На улице Ким Ю Чена отремонтируют трубу диаметром 600 миллиметров и тепловую камеру. Планируется уложить 900 метров сетей в однотрубном исполнении.

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