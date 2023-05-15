Около 300 социальных координаторов проходят обучение в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске стартовала первая волна обучения социальных координаторов. Четыре дня курсы будут проходить почти 300 человек со всего Дальнего Востока. Это волонтеры, работники СФР, ветераны СВО и их семьи.

- Именно вы будете находиться на главном рубеже работы фонда. Вам предстоит окружить заботой и вниманием каждого военного и семью погибшего, работать вместе с Комитетом семей воинов Отечества и волонтерами. Эта работа будет непростая, потребуется полная самоотдача. Вы будете сталкиваться с горем. Главное - не выгорать, не становиться равнодушными, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор края.

Координаторы будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи. Это социальная адаптация, помощь в обучении, повышении квалификации, в трудоустройстве. Также он будет помогать людям психологически, содействовать при получении пособий, оформлении и восстановлении документов.

На курсах координаторы послушают лекции и посетят тренинги о специфике работы. Также им расскажут о мерах поддержки и организации долговременного ухода.

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