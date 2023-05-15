Уроки «Живой истории» проходят в Хабаровском крае Фото6 правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае для молодежи организовали уроки «Живой истории». Их цель – вовлечь ребят в изучение истории малой Родины.

Уроки проводят по проекту «Дальневосточный Форпост». В этом году он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. По проекту уроки должны быть интерактивными, они раскрывают ученикам события трех войн на Дальнем Востоке: гражданской, Великой Отечественной и войны в Афганистане 1979-1989 годов. Лекции проходят с февраля 2023 года по февраль 2024-го. Их уже послушали больше двух тысяч человек в Хабаровском крае, ЕАО и Приморье.

- Это передвижная площадка, которая показывает элементы снаряжения и вооружения солдат. В программу входят два блока: теоретический и тактильный. Первый рассказывает об основных датах, сражениях, личностях, характеристиках изучаемых периодов. Тактильный направлен на изучение элементов униформы и вооружения солдат. Все экспонаты - образцы стрелкового оружия, предметы быта и многое другое можно взять в руки, примерить, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Самым ярким событием станет межрегиональный военно-исторический фестиваль. Он пройдет 11 и 12 июля в селе Волочаевка для всех желающих. На нем покажут семь военно-исторических лагерей, три военно-исторических реконструкции и турнир по Историческому средневековому бою.

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