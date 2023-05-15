За хранение героина осудили жителя ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Облученском районе ЕАО осудили мужчину за сбыт, хранение и покупку наркотиков в значительном размере. В прокуратуре рассказали, что он употреблял запрещенные вещества.

- В июне 2022 года за денежное вознаграждение незаконно сбыл гражданину наркотическое средство - героин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов у него обнаружен и изъят полимерный шприц, в котором находился наркотик, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

А в квартире при обыске у него нашли полимерные свертки с запрещенным веществом и упаковку для фасовки наркотиков.

В суде свою вину мужчина признал не полностью: отрицал, что купил наркотик через закладку. Но доказательств против него было достаточно, и ему вынесли приговор. Мужчина проведет 4,5 года в колонии общего режима.

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