Летнее расписание дачных маршрутов заработает в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане с 16 мая дачные маршруты будут ездить иначе. Они переходят на летнее расписание, сообщает администрация города. Расписание будет действовать до 17 сентября.

Так, маршрут №108, следующий от автовокзала до дачного поселка Щукинка, в будни будет отправляться от начальной остановки в 8:00, 10:20, 14:40 и 17:00, от конечной в 9:10, 11:30, 15:50 и 18:10. В субботу, воскресенье и праздничные дни расписание будет тем же.

Маршрут №111м «поселок Бумагина – дачный поселок Пригородное – Урожай» в будни, выходные и праздники выезжает от начальной остановки в 8:20, 10:20, 14:50, 17:30, а от конечной – в 9:20, 11:20, 15:50 и 18:30.

Автобус №108а «поселок Бумагина – дачный поселок Щукинка через старый мост» от начальной в будни едет в 7:20, 9:40, 12:50, 15:10 и 18:10. Обратной от конечной отправляется через час и 10 минут. В выходные расписание другое: от начальной остановки автобус отъезжает в 7:20, 8:40, 9:40, 11:00, 12:50, 14:20, 15:10, 16:40, 18:10. Обратно также едет через час и 10 минут.

Подробное расписание опубликовано на сайте администрации Биробиджана.

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