Фестиваль «Амурские волны» состоится в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 22 по 28 мая состоится XI международный фестиваль «Амурские волны». В этот раз на нем покажут 11 военных оркестров. Услышать их исполнение можно в разных частях города: в Доме офицеров, дворце дружбы «Русь», арене «Ерофей», «Платинум Арене» и других. Не обойдется без традиционного марш-парада по основной улице города.

На 23 мая с 18:30 до 20:00 рядом с колесом обозрения на набережной пройдет акция «Поющая площадь». Трансляцию выступления можно будет посмотреть 24 мая с Площади Славы.

- Каждое выступление – это яркое запоминающееся зрелище, удивительное сочетание творческих и армейских традиций. Одна из особенностей этого года в том, что молодые люди смогут бесплатно сходить на концерты по «Пушкинской карте», - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Участниками фестиваля станут военные из Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени, Якутии и других точек страны. Возглавят «Амурские волны» заслуженные артисты страны: генерал-майор Тимофей Маякин и полковник Сергей Дурыгин.

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