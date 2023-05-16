«Еда закончилась, силы на исходе»: поиски дальнобойщиков завершились на Колыме

Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся дальнобойщиков под Магаданом
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Четыре дальнобойщика на трех фурах 5 мая выехали из села Омолон в сторону Якутска, чтобы доставить груз. Они проехали полпути, когда одна из машин сломалась, а другая застряла. Мужчины решили, что нужно позвать на помощь, поэтому один из них остался в автомобиле, а трое выдвинулись пешком в сторону Магадана. Они прошли 47 километров, но поняли, что остаток пути им н преодолеть.
- Мужчины позвонили родственникам и сказали, что у них закончилась еда и они полностью обессилены. Родные передали информацию в службу спасения, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Утром 15 мая на поиски вылетела группа спасателей на вертолете Ми-8. Скоро пропавших нашли и забрали на борт. Экипаж отправился за четвертым мужчиной, который все это время ждал возвращения товарищей. Его на лебедке также подняли на борт. Всех спасенных доставили в город. От медицинской помощи они отказались.
Спасенные мужчины на борту вертолета
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
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