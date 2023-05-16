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НовостиПроисшествия15 мая 2023 22:37

«Еда закончилась, силы на исходе»: поиски дальнобойщиков завершились на Колыме

Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся дальнобойщиков под Магаданом
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся дальнобойщиков под Магаданом

Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся дальнобойщиков под Магаданом

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Четыре дальнобойщика на трех фурах 5 мая выехали из села Омолон в сторону Якутска, чтобы доставить груз. Они проехали полпути, когда одна из машин сломалась, а другая застряла. Мужчины решили, что нужно позвать на помощь, поэтому один из них остался в автомобиле, а трое выдвинулись пешком в сторону Магадана. Они прошли 47 километров, но поняли, что остаток пути им н преодолеть.

- Мужчины позвонили родственникам и сказали, что у них закончилась еда и они полностью обессилены. Родные передали информацию в службу спасения, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Утром 15 мая на поиски вылетела группа спасателей на вертолете Ми-8. Скоро пропавших нашли и забрали на борт. Экипаж отправился за четвертым мужчиной, который все это время ждал возвращения товарищей. Его на лебедке также подняли на борт. Всех спасенных доставили в город. От медицинской помощи они отказались.

Спасенные мужчины на борту вертолета

Спасенные мужчины на борту вертолета

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

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