Накажут родителей: ожоги четвертой степени получил 11-летний мальчик в Хабаровском крае

11-летний пассажир мотоцикла получил тяжелые ожоги из-за аварии Фото: Евгения ГУСЕВА

14 мая в Николаевском районе произошла авария, в которой пострадал 11-летний ребенок. Примерно в 16:30 в поселке Маго 17-летний юноша катал мальчика на мотоцикле Roliz 530. Около перекрестка Студенческой и 50 лет СССР он врезался в дерево. Во время удара у пассажира мопеда соскользнула нога и застряла между колесом и раскаленным глушителем. Пока ребенка вызволяли из «ловушки», он успел получить ожоги бедра третьей – четвертой степени.

- Мать водителя привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Отцу грозит наказание за то, что он разрешил сыну сесть за руль без прав, - рассказали в ОГИБДД по Николаевскому району.

Госавтоинспекция напоминает, что ездить на мотоцикле по дорогам общего пользования разрешается только с 18 лет и при наличии прав. За нарушение правил положен штраф в размере 5-15 тысяч рублей.

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