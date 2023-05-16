Комсомольский детский сад стал одной из лучших образовательных организаций России

Комсомольский детский сад стал одним из лучших образовательных организаций России Фото: управление образования Хабаровска

В Санкт-Петербурге состоялся Пятый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В рамках мероприятия определили 500 лучших образовательных организаций страны. Одним из номинантов был комсомольский детсад №50. Он стал лауреатом в номинации «Лидер в создании комфортной образовательной среды - 2023».

- Поздравляем коллектив детского сада! Желаем не останавливаться на достигнутом результате и стремиться развиваться. Пусть всегда горит энтузиазм в глазах, и раскрываются возможности. Вперед, к новым победам! - поздравили представителей детсада №50 в управлении образования Хабаровска.

Во время съезда участники обменялись опытом и мнениями, обсудили вопросы развития образования как в отдельных регионах, так и в России в целом.

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