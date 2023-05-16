Фермеры приступили к посадке картофеля в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Аграрии Хабаровского и района имени Лазо приступили к посадке картофеля. В 2023 году планируется засеять больше семи тысяч гектаров земли. Фермерам помогают студенты Хорского агропромышленного техникума в рамках практики.

Краевые и федеральные власти поддерживают картофелеводство при помощи субсидий на закупку семян и удобрений, средств для обработки полей, запчастей для техники. Также фермерам региона доступен грант на развитие картофелеводства.

- Средства гранта можно направить на покупку сельхозтехники и оборудования, обновление и строительство хранилищ для картофеля. В 2023 году деньги уже получили пять фермеров. Общая сумма поддержки составила 28,7 миллиона рублей, - сказала Алена Селезнева, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Общая посевная площадь в регионе составит более 60 тысяч гектаров в 2023 году. В ближайшие годы ее планируют увеличить минимум на 20%.

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