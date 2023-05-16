Два концерта пройдут в Хабаровске в День города 27 мая

Два концерта пройдут в Хабаровске на День города 27 мая Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году Хабаровск отметит свое 165-летие. В честь праздника в краевой столице пройдет большой арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», а для жителей организуют два концерта на главных площадях города.

В этом году традиционного театрализованного шествия трудовых коллективов не будет. Вместо этого расширится зона под арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Улица Муравьева-Амурского на время стает пешеходной. Движение перекроют от Дзержинского до Тургенева. На этом участке расположатся десятки развлекательных площадок, фотозоны, выставки, будут проходить мастер-классы и конкурсы. Участие в фестивале примут больше 100 организаций.

В День города хабаровчанам устроят два концерта. Первый пройдет на площади Ленина с 12:00 до 18:00. Перед гостями выступят творческие коллективы из Хабаровска, Биробиджана и Дербента (Республика Дагестан). Уже в 18:00 начнется второй концерт. На Комсомольской площади будут выступать кавер- и рок-группы из Хабаровска и белорусского Могилева.

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