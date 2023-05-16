В Хабаровске жителям частного сектора отключат свет из-за долгов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники «Хабаровскэнергосбыта» начнут отключать абонентов, которые накопили долги за электричество. Компания уже разослала уведомления потребителям в Хабаровске, Комсомольске и Амурске. Предупреждения получили около 1,2 тысячи жителей частного сектора. С момента оповещения должникам дается 20 дней на оплату просрочки. Если условие не будет выполнено, их отключат от сети без повторного предупреждения.

- Список должников направлен для дальнейшей работы в сетевые организации края. Туда включены клиенты, которые не оплачивают задолженность больше двух месяцев, - сказал Николай Долженков, представитель филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Подключиться к сети обратно можно будет только после погашения долга или подписания графика реструктуризации. За самовольное подключение нарушителей будут привлекать к административной ответственности и штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.

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