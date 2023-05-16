Губернатор Хабаровского края обсудил реализацию инвестпроектов с Эльвирой Набиуллиной Фото: Центробанк России

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, находится в Москве с рабочим визитом. 15 мая он встретился с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить реализацию больших инвестпроектов в регионе.

- Мы развернули крупнейшие стройки в сфере логистики и транспорта - Тихоокеанской железной дороги, морских портов Ванино и Совгавань, новые производства в обрабатывающей промышленности, машиностроении, цветной и черной металлургии. И все это требует финансов, - сказал Михаил Дегтярев.

Дальнейший разговор затронул тему содействия государственных банков в реализации масштабных инвестиционных проектов. Именно благодаря им Хабаровский край сегодня активно развивается, повышает свою деловую и инвестиционную привлекательность.

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