В Хабаровске начинается ремонт двух важнейших участков тепломагистралей

Фото: Хабаровские тепловые сети (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро).

Работы на ТМ-18 развернутся на улице Гамарника. Чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей, работы разделят на два этапа.

С 18 мая запланировано перекрытие дороги по улице Гамарника от Постышева до дома №38 по улице Павловича.

С 1 июля запланировано последующее перекрытие улицы Гамарника от перекрестка с Павловича до дома №43 по этой же улице.

Следующий этап ремонта ТМ-18 запланирован на 2023 год. На участок от Слободской до Павловича, 43 подрядчик зайдет немного позже. О старте работ здесь будет объявлено дополнительно.

Тепломагистраль №18 располагается под дорожным полотном улицы Гамарника в границах улиц Слободской и Постышева. Общая протяженность сетей для замены - 974 метра в однотрубном исполнении. На этом участке в последние три года фиксировалось большое количество технологических повреждений, в связи с чем принято решение о его ремонте. Сети здесь находятся в обводненной среде, из-за чего трубопроводы подвержены коррозии.

Также с 19 по 24 мая энергетики проведут работы на тепломагистрали №21. В связи с этим запланировано перекрытие улицы Джамбула в районе дома №18. Здесь под трамвайными путями предстоит заменить гильзу. Подрядная организация планирует трудиться в две смены, чтобы завершить работы раньше намеченного срока. Объездные пути к жилым домам осуществляются через улицу Знаменщикова.