Прокуратура помогла вернуть 1,2 миллиона рублей пенсионеру в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожилой житель Хабаровска обратился в прокуратуру с просьбой проверить его работодателя. Мужчине показалось, что начальство нарушает его трудовые права, и он оказался прав.

Проверка показала, что хабаровчанин в течение почти трех лет получал зарплату меньше установленного минимума. Каждый месяц мужчина перерабатывал по количеству часов, а также работал в выходные дни, которые должны оплачиваться в двойном размере. Начальство игнорировало правила, выплачивая сотруднику «удобную» для компании сумму.

- Прокурор направил в суд иск с требованием установить факт трудовых отношений со дня найма пенсионера, взыскать долг по зарплате и отпускным, компенсацию морального вреда за нарушение прав. По решению суда с работодателя взыскано более 1,2 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ответчик попытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменений. Работодателю пришлось выплатить всю сумму.

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