Дефицит педагогов закрывают в селах и поселках Хабаровского края

Дефицит педагогов закрывают в школах Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря программе «Земский учитель» в Хабаровском крае с нового учебного года приступят к работе еще 14 педагогов. Среди них - преподаватели физики, математики, русского языка и литературы, информатики, начальных классов, английского и немецкого языков. Некоторые из новых работников имеют квалификационные категории, за их плечами победы в конкурсах профессионального мастерства. Два педагога получили звания «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».

- Учителя приступят к работе в школах Солнечного, Охотского, Хабаровского, имени Лазо, Амурского, Вяземского, Нанайского, Николаевского и Верхнебуреинского районов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Педагоги, участвующие в программе «Земский учитель», могут рассчитывать на выплату в два миллиона рублей. Для этого нужно выполнить условия: проработать не меньше пяти лет в селе, поселке или городе с населением до 50 тысяч человек.

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