В 3,5 раза вырос объем заготовок дикоросов в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край вошел в тройку лидеров среди регионов Дальнего Востока по объему сбора дикоросов. За 2022 год была собрана 281 тонна орехов, грибов, ягод и лекарственных растений. Это в 3,5 раза больше, чем в 2021-м. Самыми урожайными оказались ягоды - 2,5 тонны, орехи - 235 тонн, лекарственные растения - 25 тонн.

Лидером по объемам заготовки дикоросов в ДФО стало Приморье. За год в крае удалось собрать 3,7 тысячи тонн растений. На втором месте оказалась Республика Бурятия. Там собрали почти вдвое больше дикоросов, чем в Хабаровском крае, - 567 тонн.

В целом на Дальнем Востоке показатели заготовки пищевых ресурсов выросли на 1,6 процента. Если учитывать всю страну, то ежегодно объемы сбора дикоросов увеличиваются на 5-10 процентов. В основном такая тенденция связана с популяризацией здорового питания и климатическими изменениями.

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