22 тонны корюшки забраковали для экспорта в Китай в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управление Россельхознадзора поступила заявка от ООО «АНКА» на оформление экспортного сертификата. Компания собиралась отправить 22 тонны малоротой корюшки в Китай. Ведомство отклонило заявку, запретив отправлять груз в другую страну.

- Экспортер предоставил не все документы. Нет заключения Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Отсутствует ветеринарный сопроводительный документ. Организация указала в качестве места отгрузки продукции склад, где не предусмотрено совершение таможенных операций, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если нарушения будут устранены, ООО «АНКА» сможет подать новую заявку на оформление экспортного сертификата.

Ранее Россельхознадзор обнаружил 20 тонн поддельного сливочного масла в торговой сети Комсомольска-на-Амуре. Продукт был приготовлен из сырья неизвестного происхождения.

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