Финансовый департамент подвел итоги 2022 года в экономике Хабаровска

Финансовый департамент мэрии Хабаровска подвел итоги 2022 года Фото: Администрация Хабаровска

Финансовый департамент администрации Хабаровска отметил рост экономики краевой столицы. По итогам 2022 года объем доходов в городской бюджет превысил уровень расходов: 19 миллиардов 594 миллиона рублей против 19 миллиардов 564 миллионов рублей. При этом сумма поступлений оказалась на 54 миллиона больше ожидаемой, а расходов, наоборот, на 397 миллионов меньше.

- Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в сумме 1,7 миллиарда рублей позволили увеличить расходы на покупку техники для содержания улично-дорожной сети, начало строительства нового кладбища, текущий ремонт и приобретение оборудования для образовательных учреждений, перевозку пассажиров и на другие цели, - сказал Сергей Голик, заммэра, глава финдепартамента администрации Хабаровска.

За год доходы от налогов выросли больше чем на миллиард рублей или на 12 процентов. В основном прирост обеспечен по НДФЛ и сельхозналогу. Выросла и сумма поступлений имущественных налогов, по доходам от аукционов, от платы за негативное влияние на окружающую среду и от продажи имущества.

Больше 60 процентов расходов было связано с поддержкой и развитием социальной сферы. Свыше 77 миллионов рублей направлено на нужды СВО, поддержку участников военной спецоперации и их семей.

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