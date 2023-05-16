300 посылок для мобилизованных собрали жители Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

Жители Магаданской области собрали 300 адресных посылок для земляков, которые находятся в зоне спецоперации. В коробках - вещи и книги для детей, обереги, инвентарь для госпиталя и многое другое. Скоро груз отправится на колымский склад, расположенный на территории ДНР.

- Груз, а это 385 мест, будет в ДНР 16 мая, 17-го числа его разгрузят на складе регионального правительства. Везем 300 посылок от родных, инвентарь для госпиталя, книги детям Донбасса, огромную коробку писем и подарков в рамках совместной с правительством акции «Чтобы ты победил», в которой участвовало более 100 человек. Каждый приносил по несколько сувениров и подарочков нашим солдатам, - рассказала Юлия Домрина, руководитель штаба сбора помощи солдатам.

Штаб собрал уже около четырех тонн гуманитарного груза для бойцов. Сейчас партия находится в Москве, потом через Ростов-на-Дону ее доставят в ДНР. К слову, акция продолжается, и к ней может присоединиться каждый. Для этого нужно просто передать от себя небольшой оберег с теплыми словами.

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