Дожди с ветрами обещают Хабаровскому краю 17 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

На большей части территории Хабаровского края погода 17 мая будет дождливой и ветреной. Больше всего достанется Охотскому району, где прогнозируют сильный шторм. Ветер периодами будет усиливаться до 27 метров в секунду, особенно на побережье. Сильные порывы будут сопровождаться мокрым снегом и дождем. В целом на северных территориях ожидаются небольшие осадки, а температура будет колебаться от -5 до +21 градуса.

В центральных и южных районах также пройдут дожди. Скорость ветра составит 3-13 метров в секунду. Столбик термометра днем покажет до +23 градусов.

Не обойдет плохая погода 17 мая и Хабаровск. В краевой столице большая часть осадков выпадет ночью. Днем вероятность дождя будет низкой. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду. Температура ночью упадет до +7, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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