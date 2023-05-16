Уголовное дело завели против предпринимателя за порчу дорог в Магаданской области Фото: СК Магаданской области

На Колыме следователи закончили работать над уголовным делом против 46-летнего предпринимателя. Его обвиняют в причинении крупного ущерба местным дорогам.

С 21 марта 2020 года до 4 ноября 2021-го мужчина занимался грузоперевозками, и властям об их объеме не сообщал. К слову, каждый груз весил больше 44 тонн, а всего их было 61. И это не говоря о массе самих фур. Плату за это, положенную по закону, он не вносил, и причинил бюджету страны ущерб на сумму больше шести миллионов рублей.

- Предприимчивый колымчанин вводил в заблуждение должностных лиц, уполномоченных на выдачу специальных разрешений и взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам, сообщая ложные сведения о массе перевозимых грузов и общей массе автопоездов с грузом, либо вовсе не говорил о планах осуществить грузоперевозку, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Во время расследования мужчина возместил ущерб. Суд назначил ему штраф.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.