Благотворительный забег пройдет в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске состоится благотворительный забег, посвященный уязвимым категориям детей. Он пройдет на стадионе имени Ленина 27 мая. Мероприятие организовало общество «Чужих детей не бывает» вместе с клубом любителей бега «Амур».

- Фонд «Чужих детей не бывает» уже 10 лет занимается профилактикой социального сиротства в Хабаровске и Хабаровском крае. С его помощью больше 40 новорожденных забрали домой, а не оставили в роддоме, больше 300 детей живут в семьях, а не попали в детский дом, больше трех тысяч семей получили помощь и поддержку в кризисной ситуации и теперь сами готовы помогать тем, кто попал в беду, - рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

Приняв участие в марафоне, вы поддержите работу фонда и поможете детям. Побежать может каждый - любитель, профессионал или целый коллектив. Мероприятие начнется в 10:00. Пройти регистрацию можно по ссылке, а узнать подробности по телефону 8 924 117-40-71.

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