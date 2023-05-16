Заболеваемость ЗППП выросла в Хабаровском крае на семь процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2022 год в Хабаровском крае выросло число пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). В сравнении с 2021 годом прирост составил семь процентов. Но отрицательная динамика наблюдается не только в регионе. ЗППП - общемировая проблема.

- В 2023 году уже отмечается значительный рост заболеваемости ЗППП. Ситуация продолжает ухудшаться последние несколько лет, - сказал Марк Аршинский, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Хабаровского края и ДФО.

Рост числа пациентов с ЗППП спровоцировало несколько факторов. Отпечаток больше всего наложили пандемия и активная миграция в последние годы.

Чаще ЗППП диагностируют у жителей региона в возрасте от 18 до 29 лет. Первое время после заражения такие болезни не вызывают симптомов, поэтому их носитель не обращается к врачу, теряя время на лечение и продолжая заражать других. Поэтому важно регулярно проходить обследования, даже если кажется, что все в порядке.

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