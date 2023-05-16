«Парту Героя» в честь Тараса Тонконожко открыли в школе №29 в Хабаровске Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

В хабаровской школе №29 открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Тараса Тонконожко. Он учился здесь с первого по девятый класс и запомнился преподавателям как добрый, отзывчивый и бескорыстный мальчик. Он посещал занятия в военно-патриотических клубах, всегда защищал слабых и помогал товарищам.

В 18-летнем возрасте Тарас пошел служить в армию. Его зачислили в ряды спецназа. Об этом парень мечтал с детства. Во время мобилизации он в числе первых пришел в военкомат. Его отправили в зону проведения СВО, где молодой человек отважно сражался и защищал мирных жителей. 12 ноября 2022 года он получил ранение в ногу. Бойца эвакуировали, но внезапно начался новый обстрел. К моменту, когда огневые залпы прекратились, Тарас скончался от потери крови.

- Такие герои - настоящий пример мужества, силы, смелости и любви к Родине. Низкий поклон подвигу нашего земляка, его героизму, и низкий поклон родителям за достойное воспитание сына, - сказал Константин Юров, председатель общественного совета отцов Хабаровска и регионального политсовета «Единой России».

Тарас Тонконожко был посмертно награжден орденом Мужества. Память о нем во время открытия «Парты Героя» почтили минутой молчания родные и боевые товарищи, представители администрации города и «Единой России».

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