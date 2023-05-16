«Он сам на нож упал»: убивший приятеля житель Хабаровска отправится в колонию на 13 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске суд вынес приговор 59-летнему мужчине за убийство знакомого из-за бутылки спиртного. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, между мужчинами произошел конфликт, и один ударил другого ножом несколько раз в область грудной клетки. Происшествие случилось в марте прошлого года.

Мужчины выпивали, и в какой-то момент подсудимый уснул, а когда проснулся, увидел, что его приятель единолично употребляет алкогольный напиток. По словам самого подсудимого, в тот момент в его руке был нож, а потерпевший якобы сам наткнулся на него и умер.

Мужчина скончался от полученных ножевых ранений. После происшествия было заведено уголовное дело. Суд признал хабаровчанина виновным в убийстве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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