За пожарами стали следить онлайн в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае усилили мониторинг за лесными пожарами. Чтобы облегчить эту задачу, в регионе установят современные камеры, по которым смотреть за обстановкой можно онлайн. Оборудование появится на вышках сотовой связи по трассе от границы с Приморским краем до Комсомольска-на-Амуре. Власти получили 26 камер, четыре из которых уже установили.

Сейчас в крае зафиксировано шесть лесных пожаров общей площадью 578 гектаров. Еще 10 ликвидировали за последние сутки. С огнем борются 358 человек, 39 единиц техники и шесть воздушных судов.

- В настоящее время угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем. Устранить возгорания планируется до конца сегодняшнего дня, - рассказал Роман Ткаченко, и. о. заместителя министра лесного хозяйства - начальник управления сохранения лесов.

Всего с начала пожароопасного периода возникло 257 пожаров на площади 90 734 гектаров.

Между тем обстановкой заинтересовалась прокуратура. Ведомство каждый день оценивает работу местных властей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Ведомство за этот год обнаружило 240 нарушений, вынесло 102 представления, завело 38 административных дел. Предостережения получили 94 человека.

При обнаружении лесных пожаров необходимо звонить в ЕДДС края по телефону: 8 800-100-94-00.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.