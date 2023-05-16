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НовостиОбщество16 мая 2023 6:28

Жители Хабаровского края могут подать идеи по развитию России

Сделать это можно будет до 21 мая
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровского края могут подать идеи по развитию России

Жители Хабаровского края могут подать идеи по развитию России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-29 июня в Центре международной торговли в Москве. Прием заявок для участия в мероприятии открыт до 21 мая. Жителей Хабаровского края призывают активнее подавать заявки и предлагать свои идеи, которые помогут сделать жизнь в стране лучше.

Во время форума пройдет конкурс перспективных брендов для предпринимателей. Его организаторами выступят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». Представители бизнеса также могут успеть зарегистрироваться до конца недели.

- Многие предприниматели Хабаровского края уже зарегистрировались и ждут результатов. Считаю это важной поддержкой бизнеса со стороны государства, так как перспективные бренды будут поддержаны как региональным, так и федеральным правительством. Участвуйте, побеждайте и докажите, что вы лучшие, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Для подачи заявки нужно перейти на сайт «идея.росконгресс.рф», пройти регистрацию и выбрать категорию, соответствующую идее.

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