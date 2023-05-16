Жители Хабаровского края могут подать идеи по развитию России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-29 июня в Центре международной торговли в Москве. Прием заявок для участия в мероприятии открыт до 21 мая. Жителей Хабаровского края призывают активнее подавать заявки и предлагать свои идеи, которые помогут сделать жизнь в стране лучше.

Во время форума пройдет конкурс перспективных брендов для предпринимателей. Его организаторами выступят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». Представители бизнеса также могут успеть зарегистрироваться до конца недели.

- Многие предприниматели Хабаровского края уже зарегистрировались и ждут результатов. Считаю это важной поддержкой бизнеса со стороны государства, так как перспективные бренды будут поддержаны как региональным, так и федеральным правительством. Участвуйте, побеждайте и докажите, что вы лучшие, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Для подачи заявки нужно перейти на сайт «идея.росконгресс.рф», пройти регистрацию и выбрать категорию, соответствующую идее.

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