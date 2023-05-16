Дополнительные рейсы запустили в Охотск из Хабаровска Фото: ХабАвиа

«Хабаровские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно. Улететь пассажиры смогут 21 мая. Билеты можно купить только в Охотске и кассе авиакомпании на третьем этаже аэропорта в краевой столице.

- Дополнительные рейсы открыты по просьбе администрации Охотского муниципального района, а также для удовлетворения повышенного спроса со стороны пассажиров на этом направлении, - рассказали представители «Хабаровских авиалиний».

Рейс 401Д полетит с пересадкой в Николаевске-на-Амуре. В 10:40 самолет вылетит из Хабаровска и сядет в Николаевске в 12:30, откуда вылетит через 40 минут. Посадка в Охотске запланирована на 15 часов.

Рейс 402Д - прямой. Самолет отправляется из Охотска в 15:50, прилетает в Хабаровск в 19:20.

Льготные билеты доступны для пенсионеров и молодых людей. Они могут купить их за половину стоимости - 6 325 рублей. А жители Охотского района с местной регистрацией имеют право на четыре перелета в год в одну сторону по сниженной цене: 4,5 тысячи рублей для взрослого и три тысячи рублей на ребенка от двух до 12 лет.

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