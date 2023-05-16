Светофоры установят на перекрестке улиц Советская и Джамбула в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске по просьбе жителей установят новый светофор на перекрестке Советской и Джамбула. На этом участке дороги высокий трафик, и часто случаются аварии.

- По просьбам жителей мы решили поставить на этом перекрестке светофор. Он будет отрегулирован, чтобы было удобно и водителям, и пешеходам. Работы завершат до 1 августа, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Градоначальник также поручил главе Кировского района взять под контроль благоустройство трамвайной остановки рядом с перекрестком. Скоро здесь уберут незаконно установленный киоск, а на его месте появится большой павильон, где пассажиры смогут ждать транспорт. Работы по обустройству этой территории уже начались. Когда остановку обновят, рабочие приступят к замене опор электропередачи.

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