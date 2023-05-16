Опасный токсин нашли в партии сои в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты Россельхознадзора Хабаровского края нашли опасный микротоксин в партии сои из Еврейской автономной области. Всего в регион планировалось завезти 2850 тонн.

- Образцы сои поступили для лабораторной проверки на сертификацию и декларирование. Такое исследование является обязательным перед реализацией зерна - как на территории России, так и перед отправкой на экспорт, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Каждый образец проверили на несколько показателей сразу, в том числе и на микротоксин. В итоге одна из проб дала положительный результат. В ней нашли афлатоксин B1 - это результат синтеза плесени, который появляется из-за неправильного хранения, обычно в слишком влажном помещении. Он является опасным для человека.

Этот случай в 2023 году - первый. Всего специалисты проверили больше 174 тысяч тонн сои.

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