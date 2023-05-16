Поиски 10-летнего ребенка завершены в Хабаровске

Родители не находили себе места и написали заявление о пропаже сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поисковики и правоохранительные органы завершили масштабные поиски 10-летнего мальчика в Хабаровске. Напомним, что ребенок ушел гулять и пропал со двора. Школьника искали с 15 мая.

Мальчик пропал в районе Кустанайской улицы. Родители не находили себе места и написали заявление о пропаже сына. Рассказали, что ребенок был одет в черную кофту с капюшоном и серой вставкой на груди, трико цвета хаки. На ногах - коричневые слипы.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» сообщил, что мальчик найден живым. Где был школьник всю ночь - неизвестно, так как речь идет о несовершеннолетнем, информация не раскрывается. Дальше делом займутся правоохранительные органы.

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