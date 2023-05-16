Работы по программе «1000 дворов» стартовали в Хабаровске Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

30 дворов обустроят в Хабаровске в 2023 году по федеральной программе. С наступлением тепла подрядчики уже приступили к работе на некоторых объектах. Площадку под обустройство уже готовят на территории, которая объединяет дома №104 на Запарина, №17 на Амурском Бульваре, №№ 83 и 85 на Дзержинского.

- Ремонт идет активно. Совсем скоро двор будет сделан в соответствии с проектом, отражающим пожелания жителей этих домов, - сказала Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края.

Двор будет поделен на зоны. Для детей обустроят отдельную игровую площадку, для молодежи - спортивный комплекс, а для взрослых жителей поставят лавочки и сделают пешеходные дорожки для прогулок. Возле домов оборудуют парковки для машин.

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