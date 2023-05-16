Интернат для престарелых и инвалидов строят в Магадане Фото: правительство Магаданской области

В микрорайоне Солнечный Магадана продолжается строительство современного интерната для пожилых и инвалидов. Учреждение площадью больше 10 тысяч квадратных метров расположится на Арманской улице. Сейчас строители занимаются каркасами здания, установкой стен и колонн второго этажа и плитами перекрытия подвала.

Специалисты регионального минтруда постоянно проверяют ход работ. По контракту завершиться они должны осенью 2025 года.

- Здесь все предусмотрено для комфортной жизни колымчан. Есть также возможность заниматься спортом, физкультурой, музыкой, садоводством и многим другим. Строители не отстают от плана. Каждый день на объекте работают больше 100 человек, - сказала Наталья Хребтова, замминистра труда и социальной политики.

В учреждении смогут разместиться 190 человек, из которых 40 - лежачие или колясочники. Комната рассчитана на троих, в ней есть прихожая, совместный санузел, балконы для прогулок. Есть возможность временного пребывания до двух месяцев или на условиях пятидневки. Планируется оборудовать секцию для инвалидов с жилым модулем для отработки навыков самостоятельной жизни и реабилитационное отделение.

В здании будет пять блоков: пищевой, два административных и два жилых. В интернате планируется оборудовать комнату для музыкальных занятий, кабинеты психолога и домоводства, зал ЛФК, процедурные и другие помещения. Новшеством станут читальный зал, парикмахерская с местом для педикюра и даже молельня. Также предусмотрен спортзал с беговыми дорожками, велотренажерами, эллипсоидами, столом для настольного тенниса и спортивными снарядами.

Во дворе разместят прогулочную зону с поручнями, спортплощадками, велодорожками и зоной огородного хозяйства.

Рядом оборудуют парковку на 19 мест для персонала, гостей и инвалидов.

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