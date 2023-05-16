Шесть детских садов благоустраивают в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане идет ремонт детских садов. В учреждениях №№ 3 и 39 сняли старый асфальт, убрали павильоны и малые архитектурные формы. В группах делают ремонт.

В одной из групп 39-го сада меняют линолеум и сантехнику. Территория уже заасфальтирована. Работы накануне проверил мэр.

- Объем предстоит немалый. Чтобы не закрывать сразу шесть детсадов, решили начать ремонт пока в двух. В среднем работы на территориях будут идти около месяца. Там, где необходимо менять теплотрассы, потребуется больше времени. Но в любом случае подрядчик будет делать все возможное, чтобы завершить все оперативно. Поэтому большая просьба к родителям: потерпеть неудобства, связанные с временным закрытием детсадов, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

В этом году работы будут проходить в шести учреждениях: №№ 3, 15, 21, 31, 39 и 48. Подрядчик заменит асфальт, установит новые беседки и малые архитектурные формы.

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