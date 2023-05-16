Принять участие в Харбинской ярмарке приглашают предпринимателей ЕАО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году в Еврейской автономной области в 32 раз пройдет Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. Она состоится с 15 по 19 июня.

- Это одна из самых престижных площадок на Северо-Востоке Китая. Мероприятие государственного масштаба, оно привлекает представителей бизнеса из более чем 80 стран и регионов мира. Традиционно на ярмарке широко представлены российские компании и продукция из разных регионов страны, - рассказали в правительстве ЕАО.

На ярмарке пройдут несколько форумов, конференций, саммитов и выставок, направленных на развитие китайско-российского сотрудничества. Также во время мероприятия планируется подписать соглашение о привлечении инвестиций в Большой Хинган.

Бизнесменов из ЕАО приглашают принять в ней участие. Особенно интересна ярмарка будет строительным компаниям, которые ищут подрядчиков в Китае, турфирмам, компаниям, занимающимся сельским хозяйством, ЛПК и китайскими автомобилями.

Желающим принять участие в ярмарке нужно до 19 мая подать заявку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.