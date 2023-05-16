Три спектакля для слабослышащих детей озвучат в театре кукол Хабаровска Фото: Хабаровский театр кукол

Слабослышащие дети из Хабаровска смогут посетить три спектакля в театре кукол. Специалисты культурного учреждения выиграли грант на тифлокомментирование постановок.

- Тифлокомментирование - это озвучивание информации, подготовленной для слепых и слабовидящих людей. Через специальный наушник тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене. Таким образом зритель может представить все и вместе со всеми насладиться спектаклем, - рассказали в пресс-службе театра кукол Хабаровска.

В итоге в этом году ребята смогут посетить три постановки: «Гуси-лебеди», «Волшебное кольцо» и «Мой дедушка был вишней».

Посещать такие спектакли дети и взрослые с особенностями здоровья могут уже два года - с 2021-го. Проект реализуется на средства гранта благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд».

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