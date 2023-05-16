Впервые за 10 лет в Биробиджане выявили случай заражения корью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Случай заболевания корью зарегистрировали в Биробиджане. Инфекцию подхватила женщина. Недавно она вернулась из Москвы, где гостила у родственников. Сейчас больная находится в инфекционном стационаре. Специалисты провели профилактические мероприятия и наблюдают за контактными.

Последний случай кори на территории Еврейской автономной области был зарегистрирован в 2013 году. Тогда его завезли из Таиланда. К счастью, больше никто не заболел.

- На сегодняшний день в медицинских организациях области проводится пересмотр медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, организована работа с населением, отказывающимся от профилактических прививок, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по ЕАО.

Самая эффективная мера профилактики - прививка. Вакцина есть в каждой больнице области. Сейчас проводится подчищающая кампания по иммунизации. Прививки делают всем, кому не поставили укол вовремя.

Всего в 2023 году в регионе планируется привить 1 872 человека, из них 1 579 - дети, ревакцинировать 2 831 человека, из них 2 127 детей.

Всего за четыре месяца 2023 года против кори привит 661 человек, их них 617 детей. Во время подчищающей иммунизации вакцину получили 20 детей, 15 взрослых и девять мигрантов.

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