Дачные перевозки открываются в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Николаевске-на-Амуре открываются пассажирские перевозки по воде. Теплоход будет идти до Денисовки, а затем – до Вайды.

- Между администрацией Николаевского района и индивидуальным предпринимателем заключен контракт на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам, - рассказали в районной администрации.

Тарифы останутся прошлогодними. Рейсы запланированы как на утро, так и на вечер. Например, из Николаевска-на-Амуре до Денисовки теплоход будет ходить по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, до Вайды – по пятницам, субботам и воскресеньям. Рейс Николаевск-Денисовка-Вайда-Николаевск будет выполняться лишь по средам. Стоимость проезда – от 55,5 рубля до 108,5 рубля для детей 5-10 лет и 111-217 рублей для взрослых. Более подробное расписание и стоимость проезда опубликованы в соцсетях администрации Николаевского района.

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