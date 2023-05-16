Центр подготовки педагогических кадров обустроят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского рая

Хабаровский край получил 60 миллионов рублей на обустройство педагогического кластера. Деньги выделило Минпросвещения после подведения итогов конкурса на создание образовательно-производственных центров.

Образовательный центр появится на базе Хабаровского педколледжа. В нем появится современное оборудование и обновленные зоны для преподавателей.

- Среди направлений подготовки — художественно-эстетическое развитие, воспитательная деятельность, допобразование, цифровые и технические компетенции, а также гражданско-патриотическое воспитание и коррекционно-развивающие занятия, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Благодаря кластеру получится начать работу с инновационными методиками обучения, ускорить и упростить прием на работу молодых педагогов. Партнерами проекта станут различные образовательные учреждения, они же выступят и в роли работодателей.

Приступить к работе специалисты смогут уже через несколько лет.

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