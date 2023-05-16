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НовостиОбщество16 мая 2023 17:32

За охоту на косуль крупный штраф заплатил житель ЕАО

На этом настояла прокуратура
Василина ВАСИЛЬЕВА
За охоту на косуль крупный штраф заплатил житель ЕАО

За охоту на косуль крупный штраф заплатил житель ЕАО

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Смидовическом районе Еврейской автономной области прокуратура заставила выплатить 41-летнего мужчину крупный штраф. В 2018 году он отправился на незаконную охоту, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.

- На территории общедоступных охотничьих угодий при помощи личного охотничьего ружья он осуществил добычу косули сибирской без соответствующего разрешения на добычу копытных животных, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

За животными он следил на снегоходе. В итоге убил шесть косуль. Против мужчины завели уголовное дело за незаконную охоту, которое потом закрыли – истек срок давности.

Ущерб животному миру составил 360 тысяч рублей, но его никто не возместил. Тогда прокуратура подала иск в суд: надзорный орган хотел, чтобы мужчина заплатил за браконьерство. Суд требования удовлетворил. Теперь мужчина обязан заплатить.

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