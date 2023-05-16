За охоту на косуль крупный штраф заплатил житель ЕАО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Смидовическом районе Еврейской автономной области прокуратура заставила выплатить 41-летнего мужчину крупный штраф. В 2018 году он отправился на незаконную охоту, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.

- На территории общедоступных охотничьих угодий при помощи личного охотничьего ружья он осуществил добычу косули сибирской без соответствующего разрешения на добычу копытных животных, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

За животными он следил на снегоходе. В итоге убил шесть косуль. Против мужчины завели уголовное дело за незаконную охоту, которое потом закрыли – истек срок давности.

Ущерб животному миру составил 360 тысяч рублей, но его никто не возместил. Тогда прокуратура подала иск в суд: надзорный орган хотел, чтобы мужчина заплатил за браконьерство. Суд требования удовлетворил. Теперь мужчина обязан заплатить.

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