Ружье с патронами изъяли у жителя ЕАО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Облученском районе ЕАО у 58-летнего местного жителя полицейские изъяли ружье с патронами. О незаконном хранении оружия они узнали от инспектора Департамента по охране животного мира. Мужчину задержали в угодьях в районе села Семисточное. Документов на оружие у него не было.
- Всего изъято восемь патронов 16 калибра и охотничье ружье. По данному факту нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Ружье и боеприпасы изъяты, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
К слову, жители области могут получить деньги, если добровольно сдадут в полицию оружие, патроны и взрывчатку. Кроме вознаграждения, их освободят от уголовной ответственности. Пистолеты, ружья и патроны можно принести самостоятельно, а о желании сдать мины или гранаты полицейских нужно предупредить по телефону, так как перевозить такие вещи самому опасно.
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