Оборудовать спуск к остановке теплоходов поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, поручил сотрудникам администрации привести в порядок спуск к остановке «Дальдизель», откуда дачники на теплоходах добираются до своих участков. Дорога в переулке Сормовском, по которой идут туда дачники, имеет уклон в 30 процентов. Кроме того, здесь нет ливневки, и дожди постоянно размывает путь, создавая проблемы для дачников.

- Участок переулка Сормовского от Тихоокеанской мы уже ремонтируем. Ту часть, которая относится к спуску для дачников, будем приводить в порядок в будущем. Без обустройства ливневок тут не обойтись, иначе дорогу будет размывать. Поэтому перед началом работ предварительно будут проработаны все нюансы реконструкции. В этом году мы сделаем текущий ремонт этого участка, чтобы можно было спокойно передвигаться по спуску, - сказал мэр Хабаровска.

По предварительным данным, на капремонт понадобится 10-15 миллионов рублей. Но зато после этого хабаровчане смогут добираться до остановки с максимальным комфортом.

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