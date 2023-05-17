Оператора мобильной связи наказали в Хабаровске из-за звонка с другой страны
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Расследуя дело о мошенничестве, прокуратура Индустриального района обнаружила нарушения, допущенные оператором мобильной связи. Из-за этого пострадала хабаровчанка, потеряв больше миллиона рублей.
В январе 2023 года женщине позвонили с незнакомого номера. После разговора с аферистами она лишилась 1,2 миллиона рублей. Оказалось, что вызов поступил с территории другого государства, но с подменой номера российским, который начинается на «+7».
- Оператор должен был блокировать такой звонок, но фактически не принял никаких мер, чтобы сделать это, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
За неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей.
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